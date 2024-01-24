كأس آسيا.. منتخب العراق يهزم فيتنام ويحصد العلامة الكاملة (فيديو)

تغلب منتخب العراق 3/2 على منتخب فيتنام، في حين فاز منتخب اليابان 3/1 على إندونيسيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.

وسجل للعراق ريبين غريب سولاقا وأيمن حسين في الدقيقتين الـ47 والـ73، وسجل هدف فيتنام فيت أنه بوي هوانغ في الدقيقة الـ42.

وأضاع أيمن حسين ضربة جزاء في الدقيقة الـ83، وسجل نغوين كوانغ هاي هدفًا لفيتنام في الدقيقة الـ90+1.

لكن أيمن حسين عاد وسجل الهدف الثالث للعراق في الدقيقة الـ90+12 من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد العراق إلى 9 نقاط ليحصد العلامة الكاملة ويضمن صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لليابان في المركز الثاني.

ويلعب منتخب العراق في دور الـ16 مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة.