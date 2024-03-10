تعليق مثير من حامد البلوي بعد انتهاء قضية حمد الله والنصر (فيديو)

رد حامد البلوي، الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، على الانتقادات التي طالته الفترة الماضية بسبب قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الفريق الحالي والنصر السابق، مع إدارة "العالمي"، والتي انتهت مؤخرا بحصول اللاعب على كافة مستحقاته.

حمد الله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي 2022.

وبعد الانتقال إلى "العميد" اشتعلت الخلافات بين النجم المغربي وإدارة "العالمي"، لتصل بعض القضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخرى إلى النيابة العامة والمحاكم العادية في المملكة العربية السعودية.

وأعلن حمدالله في بيان أخير، براءته من جميع القضايا المرفوعة ضده من نادي النصر ومسؤوليه، سواء أمام "فيفا" أو المحاكم العادية.

وكشف اللاعب المغربي، عن استلامه يوم الخميس الموافق السابع من مارس 2024، جميع مستحقاته المالية المتأخرة من النصر.