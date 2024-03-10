تعليق مثير من حامد البلوي بعد انتهاء قضية حمد الله والنصر (فيديو)
رد حامد البلوي، الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، على الانتقادات التي طالته الفترة الماضية بسبب قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الفريق الحالي والنصر السابق، مع إدارة "العالمي"، والتي انتهت مؤخرا بحصول اللاعب على كافة مستحقاته.
حمد الله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي 2022.
وبعد الانتقال إلى "العميد" اشتعلت الخلافات بين النجم المغربي وإدارة "العالمي"، لتصل بعض القضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخرى إلى النيابة العامة والمحاكم العادية في المملكة العربية السعودية.
وأعلن حمدالله في بيان أخير، براءته من جميع القضايا المرفوعة ضده من نادي النصر ومسؤوليه، سواء أمام "فيفا" أو المحاكم العادية.
وكشف اللاعب المغربي، عن استلامه يوم الخميس الموافق السابع من مارس 2024، جميع مستحقاته المالية المتأخرة من النصر.
وعلق البلوي، على انتهاء الأزمة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "البلوي معروف في الوسط الرياضي، وأنا أخاف الله في كل تفاصيل حياتي، وعندما تأتيك البراءة من أعلى سلطة رياضية فذلك شيء كبير لي ولعائلتي، ويجعلنا نرى الشيء الواضح للجميع، كان عندي تفاصيل مهمة ولكن احترامًا لعدة أطراف لم أتحدث عن بعض التفاصيل أو أذكر أسماء.
وأضاف: "لما حمد الله استلم كافة مستحقاته والأمور استقرت أؤكد للجميع أن حمدالله جوهرة وجلبتها للاتحاد، واليوم هو من العلامات الفارقة التي أسمهت في عودة الاتحاد، وحتى صفقة شراحيلي التي صار عليها لغط كلها صفقات مؤثرة، والحمدلله البراءة في كل هذه الموضوعات شرف كبير لي".
وينتظر الاتحاد مواجهة قوية أمام الهلال، الثلاثاء المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب أمام الاتحاد، لحجز مقعده في نصف النهائي، بعدما حسم مباراة الذهاب (2-0).