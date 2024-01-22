وكيل محمد صلاح يكشف مفاجأة جديدة عن إصابته

وأعلن الاتحاد المصري للعبة في بيان نشره الاتحاد المحلي على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد، أن صلاح سيسافر بعد مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا "لاستكمال علاجه".

وقال: "بعد إجراء فحوص إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب إلى إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وجاء البيان بعد تصريحٍ لمدربه الألماني في ليفربول يورغن كلوب قال فيه إنه يعتقد أن صلاح سيعود إلى إنجلترا لاستكمال العلاج.