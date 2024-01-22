وكيل محمد صلاح يكشف مفاجأة جديدة عن إصابته
قال رامي عباس وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر إن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوما للعودة وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.
وتعرض صلاح لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.
وكتب عباس عبر حسابه في منصة إكس: "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما وليس لمباراتين".
وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".
وأعلن الاتحاد المصري للعبة في بيان نشره الاتحاد المحلي على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد، أن صلاح سيسافر بعد مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا "لاستكمال علاجه".
وقال: "بعد إجراء فحوص إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب إلى إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".
وجاء البيان بعد تصريحٍ لمدربه الألماني في ليفربول يورغن كلوب قال فيه إنه يعتقد أن صلاح سيعود إلى إنجلترا لاستكمال العلاج.