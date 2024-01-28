توخيل يلمح لقيادة نادٍ إسباني

ألمح توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ لإمكانية تدريب نادٍ إسباني، اليوم الأحد.

وقال توخيل في تصريحات: "الانتقال إلى خارج ألمانيا سيروق لي مرة أخرى، إسبانيا لديها دوري استثنائي، من وجهة نظري وبناء على تجربتي في العمل مع الإسبان فإنهم يتميزون بقدر هائل من الثقة بالنفس، عندما تتحدث مع اللاعبين الإسبان سرعان ما تشعر أنك تتعامل معه عن قرب".

وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي ويمتد عقده حتى 2025، لكن الضغوط تتزايد على المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويتأخر بنقطتين فقط عن فريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، ولم يخسر سوى مباراتين فقط هذا الموسم.