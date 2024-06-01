بعد بكائه وانهياره.. حسم استمرار رونالدو مع النصر
كشف الإيطالي غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من الاستمرار الموسم المقبل.
ودخل النجم البرتغالي في نوبة بكاء شديدة، عقب مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وربط البعض بين بكاء اللاعب ورغبته في اقتناص بطولة رسمية مع الفريق قبل رحيله.
ولكن الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، نقل تصريحات على لسان غويدو، قائلًا: "إن رونالدو مستمر مع النصر الموسم المقبل وأصبح دمه (أصفر).
وعن مصير المدرب لويس كاسترو، شدد: "كاسترو مستمر أيضًا وقدم الفريق النتائج الجيدة معه وسنعمل على إبرام تعاقدات جديدة، خسرنا أمس بركلات الجزاء وكنا نستحق الفوز".
وأوضح: "وصل المدير الرياضي هييرو وسنعمل على تحسينات الفريق وإعداده للموسم المقبل.
كما نشر الصحفي فابريزو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس" تصريحات للرئيس التنفيذي للنصر، قائلًا: "لا شك في بقاء كريستيانو رونالدو مع العالمي، ولا يوجد تغيير في خطة النجم البرتغالي".
ولم ينجح رونالدو في التتويج بأي لقب مع النصر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير من العام 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدة أسابيع.
لم يُتوج النجم البرتغالي بأي لقب رسمي على الأصعدة والمستويات كافة، منذ 19 مايو 2021، عندما فاز بكأس إيطاليا مع فريقه الأسبق يوفنتوس، بالانتصار 2-1 على أتالانتا في المباراة النهائية.
وخلال رحلته مع النصر، خسر رونالدو عدة ألقاب أيضًا، أبرزها الدوري السعودي في مرتين، ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بخلاف كأس السوبر المحلي.