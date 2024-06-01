بعد بكائه وانهياره.. حسم استمرار رونالدو مع النصر

كشف الإيطالي غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من الاستمرار الموسم المقبل.

ودخل النجم البرتغالي في نوبة بكاء شديدة، عقب مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي، بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وربط البعض بين بكاء اللاعب ورغبته في اقتناص بطولة رسمية مع الفريق قبل رحيله.