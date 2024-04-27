حقيقة رحيل غاياردو عن الاتحاد

كشف موقع "sebastian srur" موقف المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من مغادرة نادي الاتحاد السعودي نهاية الموسم الحالي.

ووقع غاياردو في نوفمبر الماضي عقدا حتى يونيو 2025، لكن المدرب الأرجنتيني يتعرض لضغوط هائلة مع تراجع نتائج الفريق.

وأوضح الموقع أن غاياردو لا ينوي مغادرة الاتحاد نهاية الموسم الحالي.

وخسر الاتحاد تسع مرات، وتعادل ثلاث مرات، وفاز 14 مرة في 26 مباراة مع المدرب غاياردو.

وودع الاتحاد مع غاياردو من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيلعب الاتحاد مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه المواجهة السادسة بينهما الموسم الحالي.

وفي الموجهات الخمس السابقة فاز الهلال فيها جميعا.

ويتأخر الاتحاد، بطل الموسم الماضي، بـ30 نقطة عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مع لعب الاتحاد مباريات أكثر.

وسيواجه الاتحاد منافسه الهلال مجددا، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع النصر أو الخليج.