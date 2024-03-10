ليفربول ضد مانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يوما كرويا مثيرا، مساء الأحد، بلقاء قوي يجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو.

وفي الدوري الإيطالي، يوفنتوس يصطدم بنظيره أتالانتا، وفيورنتينا أمام روما.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات بي إن سبورتس مسابقات الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني.