ليفربول ضد مانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم يوما كرويا مثيرا، مساء الأحد، بلقاء قوي يجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى صعيد الدوري الإسباني، يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو.
وفي الدوري الإيطالي، يوفنتوس يصطدم بنظيره أتالانتا، وفيورنتينا أمام روما.
القنوات الناقلة
تنقل قنوات بي إن سبورتس مسابقات الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني.
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا VS توتنهام - 16 مساء.
برايتون VS نوتينغهام فورست - 17:00 مساء.
وست هام يونايتد VS بيرنلي - 17:00 مساء.
ليفربول VS مانشستر سيتي - 18:45 مساء.
الدوري الإسباني
ريال مدريد VS سيلتا فيغو - 20:30 مساء.
الدوري الإيطالي
ميلان VS إمبولي - 17:00 مساء.
يوفنتوس VS أتالانتا - 20:00 مساء.
فيورنتينا VS روما - 22:45 مساء.
الدوري الألماني
باير ليفكروزن VS فولفسبورغ - 21:30 مساء.
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان VS ستاد ريمس - 15:00 مساء.