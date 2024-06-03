سكالوني: سأستمر مدربا للأرجنتين حتى يقرر اتحاد الكرة العكس

وأثار سكالوني، البالغ 46 عاما، عاصفة من التكهنات والتساؤلات بعد قوله إنه يفكر في الاستقالة من منصبه، بعد فوز الأرجنتين 1-صفر على البرازيل في مباراة بتصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية في يناير الماضي، إن المدرب وافق على الاستمرار في منصبه حتى نهاية بطولة كأس كوبا أمريكا على الأقل.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 20 يونيو الجاري و14 يوليو تموز المقبل.

وقال سكالوني للصحفيين، إنه ينوي الاستمرار في منصبه بعد كوبا أمريكا.

وأردف: "أحوالي لم تكن جيدة وفكرت في التوقف واليوم أنا هنا في كامل طاقتي بعكس الوضع في نوفمبر.

"سأستمر في منصبي طالما أراد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ذلك".

وتحدث سكالوني أيضا عن لياقة ليونيل ميسي واستبعاد باولو ديبالا من تشكيلة الأرجنتين في مباراتين وديتين، قبل كوبا أمريكا.