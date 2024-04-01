أسطورة الهلال ينصح سلمان الفرج بالاعتزال (فيديو)
وجه يوسف الثنيان، نجم نادي الهلال الأسبق، نصيحة إلى سلمان الفرج، قائد الفريق الحالي، بضرورة الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري، أو الرحيل عن الفريق.
ومر سلمان الفرج بموسم صعب مع الهلال، تخللته أزمة مع خورخي خيسوس في نادي الهلال وأخرى مع الإيطالي مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، ولا يشارك بشكل أساسي في مباريات "الزعيم".
وقال الثنيان في تصريحات تلفزيونية: "سلمان الفرج من اللاعبين المميزين وممتع بالنسبة لي شخصيا ولكن هذا الوقت المناسب لاعتزاله، وهذه نصيحة أتمنى يتقبلها بصدر رحب، هو قدم الكثير مع المنتخب والنادي، إلا إذا كان يريد الانتقل لناد آخر فهذه حريته الشخصية بالطبع".
وأضاف: "أسلوب الهلال الحالي لا يناسب سلمان الفرج خصوصا في ظل الأداء السريع والتحرك للأمام وهذا هو المهم لمدرب الهلال، فمن الأفضل أن تعتزل في عز مجدك، وأنا اعتزلت في عمر كبير والظروف كانت مختلفة".
وخاض سلمان الفرج 14 مباراة مع الهلال هذا الموسم في الدوري السعودي.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 71 نقطة.
ويحتاج الهلال لتحقيق الانتصار في 5 مباريات متتالية بجانب تعادل وحيد من أجل حسم اللقب، حال استمرار النصر هو الآخر في الفوز بمبارياته خلال المدة نفسها المذكورة.
وبالتالي فإن الهلال سيحصد 16 نقطة جديدة ليصل إلى 87 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.
ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب بفارق أكبر، حال تعثر النصر في المباريات المقبلة سواء بالتعادل أو الخسارة.