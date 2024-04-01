أسطورة الهلال ينصح سلمان الفرج بالاعتزال (فيديو)

وجه يوسف الثنيان، نجم نادي الهلال الأسبق، نصيحة إلى سلمان الفرج، قائد الفريق الحالي، بضرورة الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري، أو الرحيل عن الفريق.

ومر سلمان الفرج بموسم صعب مع الهلال، تخللته أزمة مع خورخي خيسوس في نادي الهلال وأخرى مع الإيطالي مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، ولا يشارك بشكل أساسي في مباريات "الزعيم".

وقال الثنيان في تصريحات تلفزيونية: "سلمان الفرج من اللاعبين المميزين وممتع بالنسبة لي شخصيا ولكن هذا الوقت المناسب لاعتزاله، وهذه نصيحة أتمنى يتقبلها بصدر رحب، هو قدم الكثير مع المنتخب والنادي، إلا إذا كان يريد الانتقل لناد آخر فهذه حريته الشخصية بالطبع".