موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند

التحق ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد التتويجات بدوري أبطال أوروبا (14 لقبا) ببروسيا دورتموند الألماني في نهائي المسابقة لموسم 2023 ـ 2024.

وبعد أن حجز دورتموند بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان، الثلاثاء، فاز ريال مدريد على بايرن ميونخ اليوم الأربعاء في ملعب سان تياغو بيرنابيو (2 ـ1) ليلتقي الفريقان في النهائي الأول بينهما.

وتقام مباراة النهائي يوم 1 يونيو المقبل على استاد ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن انطلاقا من العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويملك ريال مدريد 14 لقبا لدوري الأبطال في خزائنه كان آخرها في 2022، بينما يلعب بوروسيا دورتموند النهائي الثالث في تاريخه دون أن يتوج باللقب.