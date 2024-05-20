إشادات كبيرة بياسين بحيري بعد حمايته دونغا من الإصابة (فيديو)
شهدت مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان لقطة فريدة من نوعها وذلك عندما أنقذ لاعب بركان ياسين بحيري متوسط ميدان الزمالك عماد دونغا من سقوط خطير على الرأس في حركة سريعة نالت استحسان الكثير من المتابعين.
وأشادت وسائل الإعلام المغربية والمصرية بالحركة التي أتاها ياسين بحيري مع دونغا في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك (1 ـ 0) وتتويجه باللقب على حساب نهضة بركان بعد أن حول تأخره ذهابا بهدفين دون مقابل إلى فوز في ستاد القاهرة بهدف واحد للاعب الوسط أحمد حمدي.
وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بالفوز (1 ـ 0) على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو، فيما تعرض حمزة الموسوي لاعب نهضة بركان للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما اعتدى على زيزو دون كرة.
وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان (5 ـ 3).