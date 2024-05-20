إشادات كبيرة بياسين بحيري بعد حمايته دونغا من الإصابة (فيديو)

شهدت مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان لقطة فريدة من نوعها وذلك عندما أنقذ لاعب بركان ياسين بحيري متوسط ميدان الزمالك عماد دونغا من سقوط خطير على الرأس في حركة سريعة نالت استحسان الكثير من المتابعين.

وأشادت وسائل الإعلام المغربية والمصرية بالحركة التي أتاها ياسين بحيري مع دونغا في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك (1 ـ 0) وتتويجه باللقب على حساب نهضة بركان بعد أن حول تأخره ذهابا بهدفين دون مقابل إلى فوز في ستاد القاهرة بهدف واحد للاعب الوسط أحمد حمدي.