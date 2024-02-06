منتخب الأردن يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي كأس آسيا

حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على حساب كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023.

سجل هدف الأردن الأول يزن النعيمات عند الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تلقيه تمريرة من موسى التعمري وضعته منفرداً ليسدد أعلى الحارس.

ثم أحرز موسى التعمري الهدف الثاني لصالح منتخب الأردن عند الدقيقة 66، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.