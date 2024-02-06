منتخب الأردن يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي كأس آسيا
حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على حساب كوريا الجنوبية، بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023.
سجل هدف الأردن الأول يزن النعيمات عند الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تلقيه تمريرة من موسى التعمري وضعته منفرداً ليسدد أعلى الحارس.
ثم أحرز موسى التعمري الهدف الثاني لصالح منتخب الأردن عند الدقيقة 66، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
وكان منتخب الأردن تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا بعد تخطي عقبة منتخب طاجيكستان بهدف من دون رد في الدور ربع النهائي.
بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف.
وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي يوم 10 فبراير الجاري.