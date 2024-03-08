الأهلي يتوج بلقب كأس مصر بفوزه 2-صفر على الزمالك

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وأحرز إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للبطل التاريخي للكأس في الدقيقة 84، بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي أفشة.

وضاعف أفشة النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.