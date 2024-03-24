عرض سعودي خرافي لليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عرضا خرافيا للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى أندية دوري روشن للمحترفين إلى تعزيز صفوفها في الصيف القادم، مثلما فعلت في الميركاتو الصيفي لعام 2023.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الأحد، إن "ناد سعودي قدم عرضا بأكثر من 100 مليون من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي في الموسم الواحد".

وأشارت إلى إنه بالرغم من ذلك، فإن نية ليفاندوفسكي واضحة حيث يرغب في البقاء مع فريق برشلونة.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم النادي الذي قدم هذا العرض للاعب.