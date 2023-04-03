مؤشرات إيجابية لتثبيت "كاميرا الجسد" بملابس الحكام

قال رئيس حكام كرة القدم في إنجلترا إن الحكام في مسابقات الناشئين والهواة باتوا "أكثر أمانا وثقة" عند تثبيت كاميرات في ملابسهم أثناء التحكيم وتجربة هذه التكنولوجيا.

وفي فبراير شباط أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه سيثبت كاميرات في زي الحكام في دوريات الهواة على سبيل التجربة لتحديد ما إذا كانت تلك التقنية ستساهم في "تحسين تصرفات المشاركين واحترامهم للحكام".

وكان بول فيلد رئيس رابطة الحكام في إنجلترا قد قال في فبراير شباط إن الإساءة الجسدية واللفظية تزداد لدرجة تعرض أرواح حكام الساحة للخطر في مسابقات الهواة بالبلاد.

ووفقا لاستفتاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن أكثر من 900 حكم هاو كشفوا عن مستويات مقلقة من الإساءة والترهيب مع حالات متعددة من التهديدات بالقتل.