من هي السيدة التي توسطت نجوم برشلونة؟

وتحظى ناتاليا بمتابعة ما يقرب من 123 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع العديد من المشاهير، سواء في مجال الرياضة أو الفن.

وظهر اسم ناتاليا بين مشجعي برشلونة بعد متابعة اللاعب البرتغالي غواو فيليكس، لاعب البارسا المعار من أتلتيكو مدريد، لحسابها عبر موقع إنستغرام؛ ما أثار الجدل بشأن وجود صداقة بينهما.

وسبق أن نشرت ناتاليا صورة لها مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في يناير الماضي.

ويستعد برشلونة لخوض آخر مبارياته في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي أمام مضيفه إشبيلية، يوم الأحد المقبل.