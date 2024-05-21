من هي السيدة التي توسطت نجوم برشلونة؟
ظهر بعض نجوم فريق برشلونة الإسباني بجوار سيدة في صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأثارت هذه الصورة تفاعلًا كبيرًا بين متابعي الفريق الكتالوني، بعدما التقط بعض اللاعبين صورة جماعية مع إحدى السيدات، على رأسهم فران توريس وماركوس ألونسو وبابلو غافي وبيدري غونزاليز.
وتواجد لاعبو برشلونة في حفل ضخم للاحتفال بعيد ميلاد ناتاليا بيتشيو؛ إحدى الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضر العديد من الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم هذا الحفل، على رأسهم الممثل ماكسي إغليسياس، ولاعب التنس كارلوس ألكاراز، الذي ظهر في الصورة الجماعية مع لاعبي برشلونة.
وتعد ناتاليا بيتشيو إحدى الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها شريك مؤسس وتعمل في مجال التسويق للعديد من العلامات التجارية.
وتحظى ناتاليا بمتابعة ما يقرب من 123 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، كما أنها ترتبط بعلاقات قوية مع العديد من المشاهير، سواء في مجال الرياضة أو الفن.
وظهر اسم ناتاليا بين مشجعي برشلونة بعد متابعة اللاعب البرتغالي غواو فيليكس، لاعب البارسا المعار من أتلتيكو مدريد، لحسابها عبر موقع إنستغرام؛ ما أثار الجدل بشأن وجود صداقة بينهما.
وسبق أن نشرت ناتاليا صورة لها مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في يناير الماضي.
ويستعد برشلونة لخوض آخر مبارياته في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي أمام مضيفه إشبيلية، يوم الأحد المقبل.