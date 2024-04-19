بعد تمديد عقد ناغلسمان مع ألمانيا.. توخيل يكشف موقفه من البقاء مع بايرن

وقال بايرن ميونيخ، في فبراير/ شباط الماضي، إنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناغلسمان، الذي أدت إقالته في مارس/ آذار 2023 إلى قدوم توخيل، إلى بايرن، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.

وفي مؤتمر صحفي قال توخيل: "لدي اتفاق مع النادي، لقد أُعلن عنه وهو قائم.. اعتقدت أن هذا سيكون معقولا بعد تجديد مدير المنتخب الوطني رودي فولر لعقده، وأعتقد أن رودي ويوليان فريق جيد حقا ويعملان معا بشكل جيد ويدعمان بعضهما بشكل جيد، لذلك كنت أتوقع الأمر".

وأضاف: "أعتقد أنه قرار جيد للمنتخب الوطني؛ لأنه يتمتع بالوضوح والاستقرار قبل بطولة أوروبا، من دون أي مناقشات".