بعد تمديد عقد ناغلسمان مع ألمانيا.. توخيل يكشف موقفه من البقاء مع بايرن
قال توماس توخيل إنه سيرحل عن تدريب بايرن ميونخ الألماني، حتى مع تمديد يوليان ناغلسمان، أحد أبرز المرشحين لخلافته، عقده مدربا لمنتخب ألمانيا.
وقال بايرن ميونيخ، في فبراير/ شباط الماضي، إنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناغلسمان، الذي أدت إقالته في مارس/ آذار 2023 إلى قدوم توخيل، إلى بايرن، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.
وفي مؤتمر صحفي قال توخيل: "لدي اتفاق مع النادي، لقد أُعلن عنه وهو قائم.. اعتقدت أن هذا سيكون معقولا بعد تجديد مدير المنتخب الوطني رودي فولر لعقده، وأعتقد أن رودي ويوليان فريق جيد حقا ويعملان معا بشكل جيد ويدعمان بعضهما بشكل جيد، لذلك كنت أتوقع الأمر".
وأضاف: "أعتقد أنه قرار جيد للمنتخب الوطني؛ لأنه يتمتع بالوضوح والاستقرار قبل بطولة أوروبا، من دون أي مناقشات".
وخسر بايرن، بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما، بالفعل لقبه لصالح باير ليفركوزن هذا الموسم، لكن الفريق وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1-صفر على آرسنال، يوم الأربعاء.
ومنح ذلك فريق المدرب توخيل الفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهذه لحظة سعادة نادرة لبايرن في موسم ودّع فيه كأس ألمانيا أمام ساربروكن المنافس في دوري الدرجة الثالثة.
وقال توخيل: "كانت الأجواء في غرفة تغيير الملابس مريحة.. من الجميل أن تكون الفرحة كبيرة جدا. جلست بعد ذلك للاسترخاء مع المدربين والأصدقاء. تستيقظ في حالة معنوية جيدة، حتى لو كانت ليلة قصيرة، لأننا تدربنا مرة أخرى في اليوم التالي".
ويحل بايرن ضيفا على أونيون برلين، غدا السبت. ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني في الترتيب متأخرا بفارق 16 نقطة عن ليفركوزن البطل، ومتفوقا على شتوتغارت بفارق الأهداف.