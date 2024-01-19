مشادة كبيرة بين فينيسيوس وسيميوني (فيديو)

ويحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبدأت المشكلة مع صافرة نهاية الشوط الثاني ولجوء الفريقان للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وعاد ريال مدريد في النتيجة بعد أن كان متأخرًا 2/1، وأحرز خوسيلو هدف التعديل، ليحتفل فينيسيوس أمام مدرجات جماهير أتلتيكو مدريد، ردًا على من الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

وعقب صافرة نهاية الشوط الثاني انفجر دييغو سيميوني غضبًا وحاول الاشتباك مع فينيسيوس ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه المدرب الأرجنتيني.