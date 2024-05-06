أهداف مباراة الأهلي والهلال (فيديو)

تقدم فراس البريكان للأهلي في مباراته أمام الهلال في الجولة الـ28 من الدوري السعودي، اليوم الإثنين.

وجاء هدف فراس البريكان في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من الحارس ياسين بونو.

وتعادل ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة 52 من ضربة رأسية.

وتقدم مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الدقيقة 89.

ويملك الهلال 83 نقطة من 29 مباراة في الصدارة، في حين يملك الأهلي 55 نقطة من 29 مباراة.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات فاز الهلال على الأهلي 6 مرات وفاز الأهلي مرتين وتعادلا مرتين.

ونال الهلال لقب كأس السوبر السعودي وتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي.