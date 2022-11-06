حضور "سري" لكلارا شيا مارتي صديقة بيكيه الجديدة في مباراته الأخيرة (فيديو)

حضرت كلارا شيا مارتي، مباراة جيرارد بيكيه الأخيرة في ملعب كامب نو، التي خاضها أمس أمام ألميريا بعكس ما اعتقده الكثيرون بعدم حضورها، حيث لم تظهر إطلاقا أمام الكاميرات.

وخاض جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، مباراته الأخيرة كلاعب في كامب نو، أمس السبت، أمام ألميريا في الدوري الإسباني، وساهم عبر مشاركته أساسيا في الفوز بهدفين دون رد، ليتصدر ناديه الليغا، بشكل مؤقت.

وظهر أبناء جيرارد بيكيه من صديقته السابقة شاكيرا معه على أرضية الملعب، إلا أن كلارا شيا لم تظهر ما خلق غموضا حول سبب عدم تواجدها في واحدة من أهم لحظات اللاعب.

وأعلن بيكيه وكلارا شيا مارتي ارتباطهما مؤخرا، ما خلق جدلا واسعا، حيث صاحب الأمر انفصاله عن المطربة الكولومبية شاكيرا التي يرتبط بها منذ عام 2010.

ونشرت قناة جول الإسبانية فيديو يظهر بيكيه رفقة كلارا شيا وعدد من أفراد عائلته في المدرجات، لكن الملاحظ أن الفتاة التي ارتبطت ببيكيه مؤخرا كانت حريصة على عدم الظهور بشكل لافت.

وأثار الفيديو الذي صعد خلاله بيكيه إلى المدرجات ليكون بجوار عائلته التي كانت كلارا بينهم، إعجاب الكثيرين، حيث أشاد عدد من المتابعين بعدم حرصها على الظهور والاكتفاء بدعمه من المدرجات.

ولم تنشر كلارا حتى اللحظة أي شيء من المباراة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وقال بيكيه مدافع برشلونة المعتزل، إنه شعر بالتحرر حين أخرجه المدرب تشافي هرنانديز في الدقيقة 83 خلال الفوز 2-صفر على ألميريا، أمس السبت، بعد أن غادر ملعب كامب نو باكيا وسط تصفيق حار من الجماهير.

وتحدث لمنصة (دازون) قائلا: "كان حملا ثقيلا أزيح عن كاهلي عندما تركت الملعب، الشهور الأخيرة كانت صعبة جدا واليوم شعرت بالتحرر، كانت تجربة حياتية سأحتفظ بها للأبد".

وأضاف: "أنا سعيد ببذل كل جهد من أجل هذا النادي، قضيت أياما جيدة وأخرى سيئة لكنني فخور بها وأعتقد أنني أغادر بعد إتمام المهمة".

وبدأ بيكيه اللقاء وهو يحمل شارة القيادة في موسم واجه فيه انتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع وخرج من حسابات تشابي وسط تقارير بأن المدرب وزميل الملاعب السابق خيره بين الرحيل أو الاعتزال قبل بداية الموسم.

وابتعد بيكيه عن الصورة بعد ضم المدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإيريك جارسيا وتألق الشاب رونالد أراوخو.