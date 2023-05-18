غوارديولا: أردت الانتقام من ريال مدريد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه كان مستعدا تماما بفضل المزيج الصحيح من الهدوء والضغط في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وسحق بطل إنجلترا ضيفه حامل اللقب 4/0 ليفوز بنتيجة 5/1 في مجموع المباراتين ويصل إلى النهائي ضد إنتر ميلان، حيث سيحاول الفوز بأبرز بطولة للأندية في أوروبا للمرة الأولى.

وحقق مانشستر سيتي ثأرا لطيفا لخسارة مؤلمة في قبل النهائي أمام ريال قبل 12 شهرا.

وقال غوارديولا للصحفيين: "كان لدي شعور في الأيام الماضية بأن لدينا مزيجا من الهدوء والضغط للعب مثل هذا النوع من المباريات.