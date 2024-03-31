عمر السومة يتعرض لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من مدافع الغرافة (فيديو)

وسجل أحمد علاء هدفا في بداية الشوط الثاني ليتفوق الغرافة على عشرة لاعبين من العربي وصيف بطل النسخة السابقة 1-صفر في مباراة قمة ويتساوى مع السد في صدارة دوري نجوم قطر، يوم السبت.

ودخل الغرافة المباراة منتشيا بعودة لاعبه الجزائري المتألق ياسين براهيمي ثاني هدافي الدوري برصيد 18 هدفا والذي عاد لتشكيلة منتخب بلاده بعد غياب.

ولم يخيب براهيمي ظن فريقه ولاحت له أخطر فرصة في الشوط الأول في الدقيقة 26 بتسديدة من على حدود المنطقة أنقذها الحارس.

وكاد إبراهيم ناصر أن يضع الكرة في مرمى الغرافة لكنه لم يلحق بتمريرة عبدو ديالو العرضية الرائعة في مواجهة الحارس في الدقيقة 28.

وأهدر أحمد علاء فرصة خطيرة للغرافة في الدقيقة 43 بعد أن سدد من مسافة قصيرة كرة حادت عن المرمى.

لكن علاء استهل الشوط الثاني بهز الشباك بعد أن تلقى تمريرة طولية من بين المدافعين من زميله فرجاني ساسي لينطلق ويضعها في شباك العربي بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 48.

وكاد العربي أن يتعادل بعدها في أكثر من مناسبة لكن غابت عن لاعبيه الفعالية.

وأكمل العربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وسيم بوليف في الدقيقة 75.

ويتساوى الغرافة مع السد برصيد 40 نقطة لكل منهما في الصدارة.