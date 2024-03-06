رسميا.. إعلان عقوبة بيلينغهام بعد طرده أمام فالنسيا

وشهد اللقاء واقعة مثيرة، عندما أطلق الحكم جيل مانزانو صافرته بنهاية المباراة خلال كرة عرضية لريال مدريد انتهت بهدف سجله بيلينغهام.

وقرر مانزانو، طرد بيلينغهام للاعتراض على إلغاء الهدف، إذ قال له "إنه هدف لعين"؛ ما دفعه لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وبناء على العقوبة سيغيب بيلينغهام عن ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في سانتياغو برنابيو وأوساسونا في آل سادار.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن السبب في عقوبة النجم الإنجليزي جاءت بسبب إظهاره "الغضب أو عدم الاحترام تجاه الحكام أو المديرين أو الهيئات الرياضية".

ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد على قرار إيقاف بيلينغهام.