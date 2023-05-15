مباراة تتحول إلى "معركة ضارية" بين لاعبين ومشجعين في إسبانيا (فيديو)
تحولت مباراة كرة قدم إلى معركة ضارية بين اللاعبين وعدد من المشجعين في دوري الدرجة الأولى الأندلسي، في إسبانيا.
وجمعت المباراة فريق تشوريانا دي لا فيغا ومنافسه كولار فيغا.
وانتشر مقطع فيديو للاشتباكات العنيفة بين لاعبي الفريقين ومشجعين، وبحسب صحيفة "ماركا" فقد دخل اللاعبون من كلا الفريقين والمشجعين في معركة ضارية.
وأوضحت الصحيفة أنه يظهر في مقطع فيديو هجوم عدد من اللاعبين على مشجع ويُسمع هتافات من المدرجات يقال فيها "اقتله".
وذكر موقع "granadahoy" أنه تم تأجيل المباراة بعد المعركة العنيفة بين الطرفين.
وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين قبل بدء المعركة، وانتهت بطرد ستة لاعبين من كولار فيغا وواحد من تشوريانا دي لا فيغا.
وجاء هذا الحدث بعد أقل من 24 ساعة من اشتباك عدد من جماهير إسبانيول مع عدد من لاعبي برشلونة، في الممر المؤدي إلى غرفة خلع ملابس ملعب (باور 8) الذي شهد تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني على حساب إسبانيول، بسبب هجوم جماهير أصحاب الملعب.
ولم يحظَ لاعبو برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال، إذ اضطر الزوار للهروب من الملعب سريعا بعد صفارة النهاية عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب، بعد استيائه من احتفالات الباسا في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير إسبانيول اقتراب فريقها من الهبوط.