مباراة تتحول إلى "معركة ضارية" بين لاعبين ومشجعين في إسبانيا (فيديو)

تحولت مباراة كرة قدم إلى معركة ضارية بين اللاعبين وعدد من المشجعين في دوري الدرجة الأولى الأندلسي، في إسبانيا.

وجمعت المباراة فريق تشوريانا دي لا فيغا ومنافسه كولار فيغا.

وانتشر مقطع فيديو للاشتباكات العنيفة بين لاعبي الفريقين ومشجعين، وبحسب صحيفة "ماركا" فقد دخل اللاعبون من كلا الفريقين والمشجعين في معركة ضارية.