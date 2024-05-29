أنس جابر في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس المفتوحة

فازت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين لواحدة (6 ـ 3) و (1 ـ 6) و(6 ـ 3)، في مباراة متقلبة ومثيرة، لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.

ولم ترتكب أنس أخطاء في المجموعة الأولى، لكنها سمحت بعودة أوسوريو إلى المباراة بأداء متواضع في المجموعة الثانية، قبل أن تستعيد مستواها في المجموعة الثالثة لتفوز بالمباراة.

وجمعت أنس بين القوة والأداء الممتع، لتضع أوسوريو في موقف دفاعي، وتجبرها على الركض في كل أركان الملعب.

وحسمت اللاعبة التونسية، المصنفة تاسعة على العالم، المجموعة الأولى بطريقة مميزة بضربة ناجحة من على الشبكة، لكن سقوطها من المجموعة الثانية أفسد إيقاعها، وسمح لأوسوريو بالتمسك بفرصتها في العودة إلى المباراة، بعد أن فازت بالمجموعة الثانية بستة أشواط لقاء شوط يتيم.

وفرضت أوسوريو مجموعة حاسمة على أنس جابر، لكن الأخيرة عادت بقوة في المجموعة الثالثة، التي شهدت كسر الإرسال خمس مرات، قبل أن تتمكن من رفع المستوى قرب النهاية وتستفيد بشكل جيد من ضرباتها الفنية، لتحسم المجموعة (6 ـ 3) والمباراة بمجموعتين لواحدة، بعد أن تقدمت (4 ـ 1) في المجموعة الحاسمة.