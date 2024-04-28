صديق رونالدو المقرب يسخر من محمد صلاح
سخر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الألماني يورغن كلوب، والتي نشبت بينهما في مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، مساء السبت.
ودخل صلاح في اشتباك لفظي مع مدربه في الفريق، وذلك قبل دخوله كبديل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.
وكادت المشادة أن تتطور بين الطرفين، قبل تدخل المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، الذي أبعد صلاح عن كلوب.
وأعاد مورغان نشر تغريدة لأحد الصحفيين، تكشف عن تصريحات صلاح خلال خروجه من نطاق منطقة الصحفيين، حيث قال: "إذا تحدثت اليوم ستكون هناك نار"، في إشارة لإمكانية اشتعال الموقف أكثر بينه وبينه كلوب.
وعلق مورغان على هذه التغريدة قائلا عبر منصة "إكس": "هل هو الوقت المناسب لإجراء المقابلة؟"، مع وضع اسم محمد صلاح.
وألمح الإعلامي الشهير بهذه التغريدة للمقابلة التي أجراها سابقا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد.
وكان مورغان أجرى مقابلة شهيرة مع رونالدو في نوفمبر 2022 انتقد فيها إدارة ناديه السابق، مانشستر يونايتد، والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وتسببت هذه المقابلة في قيام النادي الإنجليزي بفسخ عقده مع رونالدو، قبل أن ينتقل اللاعب بعد ذلك بشهرين إلى النصر السعودي بشكل مجاني.
وتعد هذه اللقطة حلقة جديدة في مسلسل تراجع ليفربول هذا الموسم وتضاءل آماله في تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي.
مسلسل تراجع "الريدز" بدأ مع خروجه من ربع نهائي الكأس على يد مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ثم خروجه من الدوري الأوروبي على يد أتلانتا الإيطالي، ثم تراجعت نتائج الفريق محليا بالخسارة أمام كريستال بالاس وإيفرتون قبل أن يتعادل أخيرا مع وست هام بالدوري الإنجليزي.