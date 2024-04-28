صديق رونالدو المقرب يسخر من محمد صلاح

سخر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الألماني يورغن كلوب، والتي نشبت بينهما في مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، مساء السبت.

ودخل صلاح في اشتباك لفظي مع مدربه في الفريق، وذلك قبل دخوله كبديل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وكادت المشادة أن تتطور بين الطرفين، قبل تدخل المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، الذي أبعد صلاح عن كلوب.

وأعاد مورغان نشر تغريدة لأحد الصحفيين، تكشف عن تصريحات صلاح خلال خروجه من نطاق منطقة الصحفيين، حيث قال: "إذا تحدثت اليوم ستكون هناك نار"، في إشارة لإمكانية اشتعال الموقف أكثر بينه وبينه كلوب.