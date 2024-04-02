فرنسا تلاحق لاعبا دوليا مغربيا لضمه لمنتخب الديكة

أكدت تقارير إخبارية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا يزال يأمل في ضم لاعب خط وسط نادي موناكو، إلياس بن صغير، المنضم حديثا لصفوف المنتخب المغربي، رغم أنه خاض مباراتين دوليتين مع منتخب بلده الأم في مارس الماضي.

ونجحت الجامعة الملكية المغربية في إقناع بن صغير (18 عاما)، الذي شكل اكتشافا كرويا ملهما في نادي الإمارة الفرنسية، باللعب لمنتخب أسود الأطلس، إذ انضم في أواخر الشهر الماضي مع نجم ريال مدريد إبراهيم دياز ليخوضا أول مباراة في مشوارهما الدولي.

وبعد أسبوع من انطلاق مشواره مع منتخب بلده الأم، يسعى المنتخب الفرنسي إلى دفع بن صغير إلى العدول عن "خيار القلب"، واللعب مع فرنسا، وفقا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.