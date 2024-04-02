فرنسا تلاحق لاعبا دوليا مغربيا لضمه لمنتخب الديكة
أكدت تقارير إخبارية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا يزال يأمل في ضم لاعب خط وسط نادي موناكو، إلياس بن صغير، المنضم حديثا لصفوف المنتخب المغربي، رغم أنه خاض مباراتين دوليتين مع منتخب بلده الأم في مارس الماضي.
ونجحت الجامعة الملكية المغربية في إقناع بن صغير (18 عاما)، الذي شكل اكتشافا كرويا ملهما في نادي الإمارة الفرنسية، باللعب لمنتخب أسود الأطلس، إذ انضم في أواخر الشهر الماضي مع نجم ريال مدريد إبراهيم دياز ليخوضا أول مباراة في مشوارهما الدولي.
وبعد أسبوع من انطلاق مشواره مع منتخب بلده الأم، يسعى المنتخب الفرنسي إلى دفع بن صغير إلى العدول عن "خيار القلب"، واللعب مع فرنسا، وفقا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.
لعب بن صغير المولود في مدينة "غاسان" الفرنسية، في 16 فبراير 2005، مع نادي موناكو، الذي انضم إليه في الفئات السنية قادما من "إيكس أون بروفانس"، حيث صعد للفريق الأول لنادي الإمارة في موسم 2022ـ 2023 ولعب حتى الآن 32 مباراة بقميص موناكو سجل خلالها هدفين.
ورغم المساعي المحمومة من منتخب فرنسا الأول لضم لاعب الوسط الهجومي، إلا أن بن صغير اختار الدفاع عن ألوان أسود الأطلس، مبررا ذلك بالقول إنه "كان خيارا معقدا وصعبا ولكنه مدروس بعناية، والداي كلاهما مغربيان، والجذور هي التي غلبت، لقد سعى الاتحاد الفرنسي من أجل الاحتفاظ بي، لكنني اخترت منتخب المغرب وأنا فخور بذلك."
ورغم دعوته من قبل وليد الركراكي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وخوضه أول مباراتين دوليتين ضد أنغولا في 22 مارس ثم ضد موريتانيا في 26 مارس، إلا أن القانون يمنح فرنسا فرصة ضئيلة لخطف جوهرة موناكو، ذلك أنه لم يخض أية مباراة دولية رسمية وهو ما تقتضيه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
سيخوض المغرب، مطلع يونيو المقبل، مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام كل من زامبيا ثم الكونغو، وفي حال شارك بن صغير في إحداهما ولو لدقيقة واحدة، فلن يصبح بإمكانه اللعب لأي منتخب آخر غير المنتخب المغربي.