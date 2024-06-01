راهن على خسارته 130 مرة.. ناد إنجليزي يطرد مسؤولا بسبب ألعاب الرهان

قرر ناد إنجليزي عزل أحد موظفيه الفاعلين وذلك بعد التفطن إلى انخراطه في ألعاب المراهنات الإلكترونية التي كان جزء منها يتعلق بمباريات فريقه.

وذكرت صحيفة "تيليغراف" (TELEGRAPH) البريطانية أن إدارة نادي سوانسي سيتي الناشط في دوري الشامبيون شيب (الدرجة 2 في إنجلترا) عزلت المسؤول هاو لاكي من وظيفته داخل الفريق بعد أن تفطنت لإدمانه القمار الإلكتروني والمراهنة على مباريات سوانسي في 130 مناسبة على الأقل في السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الموظف البالغ من العمر 61 عاما، ويعمل في النادي منذ 20 عاما في خطة منسق بين اللاعبين ومجلس الإدارة، "فقد منصبه بعدما كشف النادي أنه راهن على خسارة فريقنا في 130 مناسبة".