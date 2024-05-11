نجم الاتحاد السعودي يعلن رحيله رسميا عن النادي

وقال رومارينيو، لقنوات "SSC الرياضية"، إنه سيرحل رسميًا عن الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأوضح: "عشت 6 سنوات جميلة مع الفريق، بغض النظر عما حدث في الموسم الحالي، اكتسبت خلالها العديد من الخبرات".

وأضاف: "ذكرى التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي ستظل خالدة في ذاكرتي؛ لأنها الأجمل لي مع الفريق".

ووجّه اللاعب البرازيلي رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد؛ قائلًا: "ستظلون في قلبي دائمًا.. وأتمنى أن يعود الفريق إلى المكان الذي يستحقه، في الموسم القادم".