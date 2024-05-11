نجم الاتحاد السعودي يعلن رحيله رسميا عن النادي
أعلن البرازيلي رومارينيو، نجم نادي الاتحاد السعودي، رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجداوي، بشكل رسمي.
وقال رومارينيو، لقنوات "SSC الرياضية"، إنه سيرحل رسميًا عن الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
وأوضح: "عشت 6 سنوات جميلة مع الفريق، بغض النظر عما حدث في الموسم الحالي، اكتسبت خلالها العديد من الخبرات".
وأضاف: "ذكرى التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي ستظل خالدة في ذاكرتي؛ لأنها الأجمل لي مع الفريق".
ووجّه اللاعب البرازيلي رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد؛ قائلًا: "ستظلون في قلبي دائمًا.. وأتمنى أن يعود الفريق إلى المكان الذي يستحقه، في الموسم القادم".
وكان الاتحاد خسر بخمسة أهداف دون رد أمام الاتفاق، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.
ويعاني الاتحاد هذا الموسم على مستوى النتائج، وابتعد عن المحافظة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي.
وتوّج النجم البرازيلي بثنائية دوري روشن السعودي، وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.