مبابي يتفاعل مع منشور لريال مدريد عن تألقه مع منتخب فرنسا (صورة)
تفاعل الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، على منشور خاص بالنادي الملكي الإسباني، أشار فيه إلى هدفه مع منتخب فرنسا مساء الأربعاء.
وقاد مبابي منتخب فرنسا، لتحقيق فوزا سهلا 3-صفر على لوكسمبورغ وديا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم.
منح كولو مواني التقدم لفرنسا قبل الاستراحة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي قبل أن يعزز كلاوس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.
وضمن مبابي الفوز بهدف من تسديدة مباشرة منخفضة.
ونشر ريال مدريد نتيجة المباراة، وأسماء محرزي الأهداف على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، ليقوم مبابي بالتعليق، ويضع "قلب أبيض" في أول تفاعل له منذ انضمامه للنادي.
وانضم مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الإثنين الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة خمسة مواسم.
وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.