مبابي يتفاعل مع منشور لريال مدريد عن تألقه مع منتخب فرنسا (صورة)

وقاد مبابي منتخب فرنسا، لتحقيق فوزا سهلا 3-صفر على لوكسمبورغ وديا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم.

منح كولو مواني التقدم لفرنسا قبل الاستراحة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي قبل أن يعزز كلاوس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وضمن مبابي الفوز بهدف من تسديدة مباشرة منخفضة.

ونشر ريال مدريد نتيجة المباراة، وأسماء محرزي الأهداف على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، ليقوم مبابي بالتعليق، ويضع "قلب أبيض" في أول تفاعل له منذ انضمامه للنادي.