الدور على برشلونة.. ريال مدريد يتلقى خبرًا مفرحًا قبل الكلاسيكو
تلقى نادي ريال مدريد خبرًا مفرحًا قبيل مواجهة نادي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.
ويلتقي ريال مدريد مساء الأحد المقبل مع برشلونة، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.
وخرج داني كارفخال نجم دفاع ريال مدريد لشعوره ببعض التقلصات في قدمه، منعته من استكمال مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
ونشرت صحيفة "أتليتيك" تقريرًا قالت فيه إن كارفخال سليم، وسيكون متاحًا بشكل طبيعي في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.
وينطبق نفس الأمر على فينيسيوس جونيور الذي لا يعاني من أي إصابة رغم استبداله أمام مانشستر سيتي.
يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تأهل الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 على ملعب الاتحاد ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح بينما سجل أنطونيو روديجر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.
وفشل سيتي في الحفاظ على لقبه الذي حققه لأول مرة العام الماضي.
وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.
ويلعب ريال أمام بايرن ميونيخ في ذهاب قبل النهائي يوم 30 أبريل نيسان قبل استضافته في سانتياجو بيرنابيو يوم السابع من مايو أيار.