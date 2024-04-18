الدور على برشلونة.. ريال مدريد يتلقى خبرًا مفرحًا قبل الكلاسيكو

ويلتقي ريال مدريد مساء الأحد المقبل مع برشلونة، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وخرج داني كارفخال نجم دفاع ريال مدريد لشعوره ببعض التقلصات في قدمه، منعته من استكمال مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "أتليتيك" تقريرًا قالت فيه إن كارفخال سليم، وسيكون متاحًا بشكل طبيعي في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.