بيان رسمي.. وزارة الرياضة تكشف سبب نشر صور أحمد رفعت
كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية السبب وراء نشر الصور الأولى لأحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، خلال تواجده في المستشفى وبعد استعادة وعيه بالكامل، خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت.
وكان أحمد رفعت تعرض للسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري في الدوري، ونقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وبعد استقرار حالته تم نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي.
وحرص أشرف صبحي على زيارة لاعب فيوتشر أحمد رفعت في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
وانتقد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، نشر صور اللاعب، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب من قبل أسرته.
من جانبه، قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي: "نود التوضيح بشأن قيام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بنشر صور للاعب أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي لم تكن سوى لطمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب، وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها".
وأوضح، أن زيارة الوزير أشرف صبحي لنجم فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولى، فالوزير متابع لحالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية.
وأضاف الشاذلي: "الزيارة اليوم كان بعد مكالمة مع الطبيب حازم خميس الذي أخبر الوزير بأن حالة اللاعب اليوم أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ يوم الحادث، ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".