بيان رسمي.. وزارة الرياضة تكشف سبب نشر صور أحمد رفعت

كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية السبب وراء نشر الصور الأولى لأحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، خلال تواجده في المستشفى وبعد استعادة وعيه بالكامل، خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت.

وكان أحمد رفعت تعرض للسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري في الدوري، ونقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وبعد استقرار حالته تم نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي.

وحرص أشرف صبحي على زيارة لاعب فيوتشر أحمد رفعت في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، نشر صور اللاعب، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب من قبل أسرته.