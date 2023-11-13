استدعاء بالمر ولويس وكونسا لتشكيلة إنجلترا للمرة الأولى في تصفيات أوروبا

ولعب كونسا، البالغ 26 عامًا، دورًا رئيسًا في تقدم فيلا للمركز الخامس في ترتيب الدوري. وشارك لويس البالغ عمره 18 عامًا في عشر مباريات في كل المسابقات مع سيتي حامل لقب الدوري الممتاز.

وانسحب جيمس ماديسون ولويس دانك وكالوم ويلسون من التشكيلة، بعد اختيارهم في التشكيلة الأولية التي تم إعلانها الأسبوع الماضي، بسبب الإصابة.

كما إن لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام أيضًا محل شك بسبب الإصابة لكنه يحتفظ بمكانه في الفريق.

وتواجه إنجلترا منتخب مالطا في المجموعة الثالثة على ملعب ويمبلي يوم الجمعة قبل أن تسافر لمواجهة مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل.

وتأهل فريق المدرب غاريث ساوثغيت بالفعل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.