خطة ذكية.. برشلونة يستخدم تشافي من أجل "الحلم الكبير"

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة بات مقتنعا بضرورة استمرار المدرب الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشافي هيرناندز الموسم القادم، لأمور تخص مستقبل الفريق.

وأعلن تشافي رغبته في مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي دون استكمال عقده، غير أن التقارير تشير إلى أن المدرب الشاب بات مستعدا للاستمرار الموسم القادم، بانتظار اجتماع حاسم مع النادي في هذا الشأن.

وطلب تشافي ضمانات من النادي في سوق الانتقالات من أجل صناعة فريق تنافس قادر على مجابهة ريال مدريد وبقية أندية أوروبا في دوري الأبطال، إلا أن تلك المطالب تبدو صعبة بسبب ظروف النادي الاقتصادية.