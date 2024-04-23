خطة ذكية.. برشلونة يستخدم تشافي من أجل "الحلم الكبير"
قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة بات مقتنعا بضرورة استمرار المدرب الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تشافي هيرناندز الموسم القادم، لأمور تخص مستقبل الفريق.
وأعلن تشافي رغبته في مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي دون استكمال عقده، غير أن التقارير تشير إلى أن المدرب الشاب بات مستعدا للاستمرار الموسم القادم، بانتظار اجتماع حاسم مع النادي في هذا الشأن.
وطلب تشافي ضمانات من النادي في سوق الانتقالات من أجل صناعة فريق تنافس قادر على مجابهة ريال مدريد وبقية أندية أوروبا في دوري الأبطال، إلا أن تلك المطالب تبدو صعبة بسبب ظروف النادي الاقتصادية.
وبدلا من تدعيم الفريق سوف يضطر برشلونة لبيع أحد لاعبيه الكبار لضمان توفير وفرة مالية لمواجهة قوانين اللعب المالي النظيف.
وحسب "بارسا يونيفرسال"، يرغب برشلونة في إقناع تشافي بالاستمرار الموسم القادم مع ظروف النادي الحالية، ثم بعد ذلك يتم تنفيذ خطة ذكية للغاية تعتمد في الأساس على تعيين مدرب كبير بنهاية الموسم القادم.
ويحلم برشلونة بتعيين بيب غوارديولا أو ميكيل أرتيتا أو لويس إنريكي، وجميعهم تنتهي عقودهم مع مانشستر سيتي وآرسنال وباريس سان جيرمان بنهاية الموسم القادم، وهو أمر يعول عليه برشلونة لإقناعهم بقيادة النادي.
وحتى الآن، لم يحصل برشلونة على موافقة أيا من المدربين الثلاثة على قيادة الفريق، لكنه يأمل في انتمائهم للنادي والكرة التي يقدمها من أجل تنفيذ تلك الخطة، التي تعتبر بمثابة "حلم كبير" لخوان لابورتا رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي.
وفي الأيام القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن مستقبل تشافي مع برشلونة بشكل نهائي، حيث يظهر خيار رافاييل ماركيز مدرب فريق الشباب كحل طارئ لمواجهة أي مستجد في ملف المدرب.