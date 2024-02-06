منتخب إيران ينتقد تعيين "حكم عربي" لمواجهة قطر

أثار سعيد عزت اللهي لاعب وسط منتخب إيران تساؤلات حول إسناد مواجهة إيران أمام قطر حامل اللقب والبلد المضيف بقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لحكم عربي، كما شكا قلة وقت التعافي في أدوار خروج المغلوب.

وأسند الاتحاد القاري مهمة إدارة المباراة التي تقام غدًا الأربعاء للكويتي أحمد العلي الذي أدار لقاءين في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر بالبطولة.

وأبلغ اللاعب الصحفيين اليوم الثلاثاء "ما يثير الدهشة بعض الشيء بالنسبة لنا أن حكم مباراة الغد من الكويت، إنه عربي. نتساءل كيف لهم أن يسندوا مباراة الغد لحكم عربي.

"لكننا المنتخب الإيراني، نحن فريق كبير جدًّا. لدينا لاعبون جيدون جدًّا، نحن محترفون".

وتواصلت رويترز مع الاتحاد الآسيوي للعبة للتعليق.

وتأهلت إيران إلى قبل النهائي بعد تغلبها 2-1 على اليابان، أعلى منتخبات آسيا تصنيفًا، رغم أنه حظي بيومين فقط للتعافي بعد الفوز بركلات الترجيح على سوريا في دور الستة عشر.