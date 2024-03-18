رسائل نارية متبادلة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

شهدت مباريات، يوم الأحد، في الدوري الفرنسي ونظيره الإسباني الكثير من الإثارة بالنسبة للثنائي برشلونة وباريس سان جيرمان، بعدما تغلب الأول خارج أرضه على أتلتيكو مدريد القوي والعنيد بثلاثية نظيفة، وسجل الآخر سداسية على مونبلييه، كان لكيليان مبابي فيها نصيب الأسد بـ"هاتريك".

قد لا يكون هناك ربط مباشر بين المواجهتين، إلا أن برشلونة هو الخصم القادم لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وأن ما ظهر من مستويات مؤخرًا من الفريقين ما هو إلا رسائل تهديد تم إرسالها تجاه المنافس.

دعونا نقرأ تلك الرسائل التي هدد فيها برشلونة باريس سان جيرمان والعكس خلال مواجهتي أتلتيكو مدريد ومونبلييه: