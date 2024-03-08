شتوتغارت يقطع الطريق على بايرن ميونخ ويمدد عقد سيباستيان هونيس

وأثيرت تكهنات بأن بايرن ميونيخ ربما يفكر في التعاقد مع سيباستيان هونيس، ليخلف توماس توخيل، الذي تقرر رحيله بنهاية الموسم.

وكان من المفترض أن يستمر عقد هونيس حتى 2025، ولكن تجديد عقده بشكل مفاجئ يعني أن بايرن سيضطر لدفع تعويض كبير إذا قرر التعاقد مع المدرب الفني السابق للفريق الاحتياطي، الذي فاز بدوري الدرجة الثالثة مع الفريق الاحتياطي لبايرن في 2020.

وكان شتوتغارت مفاجأة الموسم الجاري في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الثالث، بعد أن صارع الهبوط في الأعوام الأخيرة.

يذكر أن سيباستيان هونيس، هو نجل ديتر، لاعب بايرن السابق، إضافة إلى أنه ابن شقيق أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ.