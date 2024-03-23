الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل وانجلترا

وتقابل منتخبا البرازيل وإنجلترا أربع مرات في كأس العالم، فاز منتخب البرازيل ثلاث مرات وتعادلا مرة ولم يحقق منتخب إنجلترا الفوز.

وسيلعب منتخب البرازيل مع إسبانيا وديا يوم الثلاثاء المقبل، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب إنجلترا وديا مع بلجيكا.

ويشارك منتخب إنجلترا في يورو 2024 الصيف المقبل حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصد منتخب البرازيل سبع نقاط من الفوز مرتين وتعادل في حين خسر ثلاث مرات.