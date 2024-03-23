الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل وانجلترا
يستضيف منتخب إنجلترا اليوم السبت منافسه منتخب البرازيل على ملعب ويمبلي في مباراة ودية مرتقبة.
وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.
وتنقل مباراة البرازيل وإنجلترا على قناة beIN Sports HD 1.
وتعود آخر مواجهة رسمية بين البرازيل وإنجلترا إلى كأس العالم 2022 حيث فاز لاعبو السامبا 2/1 في ربع النهائي.
ومنذ ذلك الحين لعب المنتخبان خمس مباريات ودية، فاز كل منتخب مرة وتعادلا ثلاث مرات.
وتقابل منتخبا البرازيل وإنجلترا أربع مرات في كأس العالم، فاز منتخب البرازيل ثلاث مرات وتعادلا مرة ولم يحقق منتخب إنجلترا الفوز.
وسيلعب منتخب البرازيل مع إسبانيا وديا يوم الثلاثاء المقبل، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب إنجلترا وديا مع بلجيكا.
ويشارك منتخب إنجلترا في يورو 2024 الصيف المقبل حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا.
ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وحصد منتخب البرازيل سبع نقاط من الفوز مرتين وتعادل في حين خسر ثلاث مرات.