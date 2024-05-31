منتخب تونس يبدأ تحضيراته لخوض تصفيات كأس العالم

وتستضيف تونس منافستها غينيا الاستوائية في الخامس من يونيو/ حزيران قبل أربعة أيام من مواجهة ناميبيا في جنوب أفريقيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمباريات المجموعة الثامنة.

وستكتمل صفوف المنتخب التونسي تباعا، حيث اختار المدرب الوحيشي 26 لاعبا للتشكيلة، بعدما انضم 18 لاعبا حتى الآن للمعسكر التدريبي.

وأعلن الاتحاد التونسي للعبة عبر فيسبوك أن المنتخب سيخوض مرانه الأول في حضور كل من إلياس سعد وأيمن دحمان وعيسى العيدوني ويان فاليري وعلي العابدي ومعتز الزدام وسيف الدين الجزيري ومنتصر الطالبي وسيف لطيف ومحمد علي بن رمضان ونادر الغندري وأسامة الحدادي ومرتضى بن وناس وإلياس الصخيري ووجدي الساحلي وراقي العواني وحمزة رفيع وحمزة المثلوثي.

وتتقاسم تونس صدارة المجموعة الثامنة مع ناميبيا بست نقاط بعد مباراتين.