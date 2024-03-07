تركي آل الشيخ لعمرو أديب: "الأهلي هيكسب الزمالك "سكور" (فيديو)

ومع رفع جوائز البطولة من قبل موسم الرياض، سيحصل بطل كأس مصر على ما يقرب من مليون دولار أمريكي.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك، وستنقل على قناتي "إم بي سي مصر"، و"أون تايم سبورتس" فقط.