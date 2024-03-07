تركي آل الشيخ لعمرو أديب: "الأهلي هيكسب الزمالك "سكور" (فيديو)
توقع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن يفوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر غدًا الجمعة بنتيجة كبيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، غدا الجمعة، في نهائي كأس مصر.
ويقام نهائي الكأس خارج البلاد للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: "أتوقع يفوز الأهلي بنتيجة كبيرة ويعمل (سكور) على حساب الزمالك".
وأضاف: "مش عايز الماتش يوصل أشواط إضافية.. عايز المباراة تخلص بسرعة".
وأوضح آل الشيخ أن تكلفة تنظيم نهائي كأس مصر كبيرة، من حيث جوائزها والهدايا المقدمة للنادي البطل، والجماهير أكبر من المتوقع.
ومع رفع جوائز البطولة من قبل موسم الرياض، سيحصل بطل كأس مصر على ما يقرب من مليون دولار أمريكي.
وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك، وستنقل على قناتي "إم بي سي مصر"، و"أون تايم سبورتس" فقط.