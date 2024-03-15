أسطورة محمد صلاح في منتخب مصر مهددة بسبب هذا التصريح

قدم محمد صلاح مباراة رائعة مع فريقه ليفربول في الدوري الأوروبي أمام نظيره سبارتا براغ نجح فيها بتسجيل هدف وصناعة 3 وقيادة الريدز لفوز عريض والتأهل للدور القادم.

وخاض صلاح أول مباراة كاملة له منذ عودته من الإصابة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، وقبل أسبوع من انطلاق معسكر المنتخب المصري وأول مباراة للفراعنة في أواخر مارس الجاري، وعلى الرغم من ذلك فلن ينضم صلاح للبطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية.

ويبدو أن غياب صلاح غير المعتاد عن المنتخب المصري له أبعاد كثيرة، سنستعرض تبعاتها فيما يلي، بعد أن نتحدث عن الأرقام التي حققها النجم الأسبق لروما وتشيلسي في مواجهة سبارتا براغا.

أرقام لا مثيل لها

أصبح محمد صلاح أكثر من سجل لفريق إنجليزي واحد في البطولات الأوروبية على الإطلاق بـ 46 هدفًا بعد أن نجح بتجاوز النجم الإنجليزي هاري كين في عدد الأهداف التي سجلها مع فريقه توتنهام أمام كل خصومه في البطولات الأوروبية.

كذلك أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في 7 مواسم متتالية، حيث سجل منذ قدومه: 44 و27 و23 و31 و31 و30 هدفًا في الستة مواسم السابقة.

ووصل صلاح لصناعة الهدف رقم 86 له مع ليفربول، ليصبح رابع أكثر من صنع في تاريخ النادي الإنجليزي منذ بدء العمل بتلك الإحصائية.

وحقق صلاح رقمًا آخر في مواجهة براغا يعبر عما يقدمه النجم المصري، مؤخرًا، برفقة ليفربول، حيث وصل للمساهمة التاسعة له، في العام 2024، وهو لم يلعب سوى مواجهتين فقط بشكل أساس، وغاب لحوالي شهرين بسبب الإصابة.

خطأ لن يغفره حسام حسن

صحيح أن معسكر شهر مارس الخاص بمنتخب مصر والذي يغيب عنه محمد صلاح بطلب شخصي منه بحسب ما أوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب لا يعد الأهم بالنسبة للفراعنة، فلا يوجد مباريات رسمية فيه، بل يقتصر الأمر على مباراة ودية مع نيوزيلندا قد تسفر عن مواجهة أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

رياضيًا لن يكون غياب صلاح مؤثرًا، بالرغم من أن ذلك هو المعسكر الأول للمدرب الجديد، ووجود القائد قد يكون أمرًا مهمًا.

لكن الغياب عن معسكر منتخب مصر بالرغم من جاهزية صلاح الكاملة وبطلب شخصي منه قد يهدد مستقبله وهو الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، بـ 51 هدفًا، ولا يتقدم عليه سوى حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب المصري وفي رصيده 68 هدفًا.

مثل تلك الأخطاء ربما لا يغفرها المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام حسن، والشاهد هنا على تصريح سابق له خلال إصابة صلاح في كأس الأمم الأفريقية.

وقتها طلب صلاح وليفربول سفر النجم المصري للعلاج في إنجلترا على أن يعود لو استمر المنتخب المصري في البطولة، وخلال تصريحات في قناة "إم بي سي مصر" قال حسام حسن: "لو أراد السفر لا يجب أن يعود من جديد".

الخلاصة

غياب صلاح عن معسكر منتخب مصر وهو الذي لعب 90 دقيقة كاملة مع ليفربول في مباراة شبه محسومة، سيجعل هناك نوعًا من التوتر بينه وبين المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

وسجل صلاح أمام براغا هدفًا من نسبة أهداف متوقعة 0.54 وصنع 3 من نسبة صناعات متوقعة 0.91 وكانت له تسديدتان على المرمى وقدم ست تمريرات مفتاحية وصنع 4 فرص محققة.

ويبدو أن مجرد وجود صلاح في المنتخب كان سيكون له عامل السحر على أداء الفريق، حتى لو كانت المواجهات القادمة ودية وتأثيرها في تصنيف الفريق ليس بكبير، وهذا أمر قد يؤثر على علاقته بالمدير الفني الجديد للفراعنة مستقبلًا وبالتبعية على مستقبل نجم ليفربول مع كتيبة حسام حسن.