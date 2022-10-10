ليفربول عاجز عن مواكبة المنافسين بعد الخسارة أمام آرسنال

عاد ليفربول في النتيجة مرتين لكنه خسر 3-2 أمام آرسنال في مباراة مثيرة أقيمت في استاد الإمارات، اليوم الأحد، ليتأزم وضعه بصورة أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن صاحب الضيافة والمتصدر.

ويواجه ليفربول، صاحب المركز العاشر بعشر نقاط من 8 مباريات، أسوأ بداية لموسم منذ أن تولى المدرب يورغن كلوب المسؤولية قبل 7 سنوات.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، وهو ما لا يمهله وقتًا كافيًا لترتيب الأوراق.

وأبلغ كلوب شبكة "سكاي سبورتس" بعد أن تعرض للهزيمة الثانية هذا الموسم: "لا نحتاج للنظر إلى جدول الترتيب بعد، لكننا نعرف وضعنا دون النظر إليه، لذا فلم ينته أمرنا".

وإضافة إلى الخسارتين، تعادل ليفربول في 4 مباريات وهو ما أبعده عن المنافسة على القمة مع آرسنال وسيتي، لكن رغم شعوره بالإحباط فإن كلوب لا يبحث عن أعذار.

وقال: "هذه المباراة انتهت الآن، لا يمكننا أن نتقبل وضعا ونقول إن الأمور لا تحدث كما نريد أو أيًا كان، لسنا أطفالًا".

وتابع: "فعلنا الكثير من الأمور على نحو جيد، وسجلنا هدفين رائعين حقا ولعبنا بطريقة جيدة حقا أمام فريق متألق في الدوري لأننا على الأرجح لسنا في أفضل حالاتنا في الدوري".

ويحل ليفربول ضيفا على رينجرز في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف سيتي بقيادة المتوهج إرلينغ هالاند.

وبسؤاله عن طريقة رفع معنويات الفريق قبل المواجهتين القويتين، قال كلوب إنه سيعود للأساسيات.

وقال: "العمل، الحديث والتفكير ربما أولًا، ثم الحديث إلى اللاعبين وبعدها تدريبهم ومساعدتهم وبعدها ننطلق من جديد".