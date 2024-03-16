تأجيل نهائي كأس موريتانيا بسبب وفاة حارس مرمى المنتخب

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرئيس، التي كانت مقررة اليوم السبت 16 مارس الجاري، إلى موعد لاحق؛ وذلك إثر "المصاب الكبير لكرة القدم الوطنية بوفاة الشاب محمد المختار حارس المنتخب الموريتاني ونادي الجمارك".

وفقدت كرة القدم في موريتانيا، صباح السبت، اللاعب محمد المختار حارس مرمى نادي الجمارك ومنتخب "المرابطون"، عن سن تناهز 22 عاما، بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرأس وفقدانه الوعي خلال تدريبات فريقه الجمارك، نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن توافيه المنية يوم السبت.

ونعى الاتحاد الموريتاني اللاعب في بيان جاء فيه: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تنعى الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك الشاب محمد المختار الذي وافته المنية، صباح السبت، في نواكشوط".

وأضاف الاتحاد: "يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحيى، باسمه شخصياً، ونيابة عن كل أعضاء الاتحادية، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل».

وتدرج المختار بين منتخبات الناشئين والشباب حتى وصل إلى المنتخب الموريتاني الأول، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب "المرابطون" في أمم إفريقيا/ "كوت ديفوار 2024.