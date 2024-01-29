NBA.. ماجيك يهزم فينكس في دوري السلة الأمريكي
أحرز باولو بانشيرو 26 نقطة، ليقود فريقه أورلاندو ماجيك للفوز على ضيفه فينكس صنز 113-98 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رغم تسجيل ديفن بوكر 44 نقطة للفريق الزائر.
وأضاف موريتز فاغنر 12 نقطة لرصيد الفريق الفائز، وسيطر على 12 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله ماركيل فولتز 14 نقطة، ليتقدم صاحب الأرض 31-13 على ضيفه، في الربع الأخير قبل حسم الفوز.
وكان بوكر أحرز 62 نقطة يوم الجمعة الماضي، عندما خسر فريقه أمام إنديانا بيسرز 133-131.
وبهذا يكون بوكر الذي شارك في مباراة كل النجوم ثلاث مرات، أحرز 152 نقطة في آخر ثلاث مباريات شارك فيها.
وأحرز كيفن دورانت 15 نقطة لفينكس الذي خسر مباراته الثانية على التوالي، بعد مسيرة انتصارات استمرت في سبع مباريات متتالية، عادل بها أفضل أداء في الموسم.
وأضاف برادلي بيل تسع نقاط لرصيد فينكس، ومرر ست كرات حاسمة لزملائه، بعد أن شارك باستخدام قناع لحماية أنفه المكسور، بينما غاب عن المباراة زميله جوزيف نوركيتش، بسبب إصابته بالتواء في الإبهام الأيسر. لكن المدرب فرانك فوجل قال، إنه يمكن أن يشارك في مباراة اليوم الإثنين أمام ميامي هيت في ملعب الأخير.
وفي مواجهة أخرى، قاد البديل بنيدكت ماثورين إنديانا بيسرز للفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 116-110، رغم غياب النجم تريسي هاليبرتون، الذي سيشارك في مباراة كل النجوم المقبلة.
وغاب هاليبرتون عن خمس مباريات على التوالي لفريقه، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن ماثورين كان على مستوى المسؤولية؛ إذ أحرز لفريقه 24 نقطة، وسيطر أيضا على سبع كرات مرتدة.
وكان غارين جاكسون أفضل مسجلي ممفيس في المباراة برصيد 25 نقطة.
وفي مواجهات أخرى، فاز ديترويت بيستونز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-104، وفاز أتلانتا هوكس في ملعبه على تورونتو رابتورز 126-125.
وخارج أرضه فاز شيكاغو بولز على بورتلاند تريل بليزرز 104-96.