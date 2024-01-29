NBA.. ماجيك يهزم فينكس في دوري السلة الأمريكي

أحرز باولو بانشيرو 26 نقطة، ليقود فريقه أورلاندو ماجيك للفوز على ضيفه فينكس صنز 113-98 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، رغم تسجيل ديفن بوكر 44 نقطة للفريق الزائر.

وأضاف موريتز فاغنر 12 نقطة لرصيد الفريق الفائز، وسيطر على 12 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله ماركيل فولتز 14 نقطة، ليتقدم صاحب الأرض 31-13 على ضيفه، في الربع الأخير قبل حسم الفوز.

وكان بوكر أحرز 62 نقطة يوم الجمعة الماضي، عندما خسر فريقه أمام إنديانا بيسرز 133-131.

وبهذا يكون بوكر الذي شارك في مباراة كل النجوم ثلاث مرات، أحرز 152 نقطة في آخر ثلاث مباريات شارك فيها.