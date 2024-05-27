الهلال يستعد لمواجهة النصر بـ"تغييرات مهمة" في مباراة الوحدة

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن المدرب البرتغالي لنادي الهلال جورج جيسوس قرر إعفاء لاعبين اثنين من المواجهة الختامية لدوري روشن السعودي للمحترفين والتي تجمعه اليوم الاثنين بالوحدة وذلك قبل أربعة أيام من المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر.

وتوج الهلال رسميًّا بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه منذ الجولة الـ31 بفوزه على الحزم (4 ـ 1) كما واصل سجله الخالي من الهزائم محليًّا في انتظار مباراته الأخيرة في سباق الدوري أمام الوحدة اليوم الاثنين على ملعب سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.

وقرر جورج جيسوس، إعفاء المغربي ياسين بونو حارس المرمى، والبرتغالي روبن نيفيز من قائمة مواجهة الوحدة، فضلًا عن عدم استدعاء البرازيلي مالكوم للإصابة، وفي المقابل ضم المدرب البرتغالي، قائد الفريق ياسر الشهراني العائد من الإصابة.

وهدف جيسوس من هذه الخطوة إلى إراحة حارس المرمى المغربي ولاعب الوسط البرتغالي قبل موقعة الديربي المنتظرة أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الـ31 من مايو الجاري.

ويطمح رفاق علي البليهي إلى التتويج بلقب الكأس بعد إحراز الدوري، وبعد أن غادر الفريق الأزرق سباق دوري أبطال آسيا من نصف النهائي أمام العين المتوج في وقت لاحق باللقب.

ويخوض الهلال مواجهة الوحدة بعد أن توج رسميًّا باللقب قبل ثلاث جولات من نهاية السباق بينما ضمن مضيفه البقاء في الدوري عقب تعادله مع الأخدود (1 ـ 1) في الجولة الماضية.