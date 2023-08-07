هالك يسجل هدفا مذهلا من ركلة حرة بعيدة المدى (فيديو)

بالتخصص، سجل النجم البرازيلي هالك، لاعب أتلتيكو مينيرو، هدفًا مذهلا، من منتصف الملعب خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو على ملعب الأخير "المورمبي"، في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري البرازيلي.

وانبرى النجم البرازيلي، البالغ من العمر 37 عاما، لتصويب كرة بعيدة المدى بقدمه اليسرى، إثر خطأ احتسبه حكم اللقاء لصالح مينيرو، على لاعب ساوباولو بابلو مايا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ليسددها هالك بكل قوته وبطريقته المعتادة لتسكن في الزاوية العليا اليمنى لحارس مرمى ساوباولو.