هالك يسجل هدفا مذهلا من ركلة حرة بعيدة المدى (فيديو)
بالتخصص، سجل النجم البرازيلي هالك، لاعب أتلتيكو مينيرو، هدفًا مذهلا، من منتصف الملعب خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو على ملعب الأخير "المورمبي"، في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري البرازيلي.
وانبرى النجم البرازيلي، البالغ من العمر 37 عاما، لتصويب كرة بعيدة المدى بقدمه اليسرى، إثر خطأ احتسبه حكم اللقاء لصالح مينيرو، على لاعب ساوباولو بابلو مايا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ليسددها هالك بكل قوته وبطريقته المعتادة لتسكن في الزاوية العليا اليمنى لحارس مرمى ساوباولو.
وفاز فريق أتلتيكو مينيرو بالمباراة بهدفين دون رد، ليحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها هالك بهذه الطريقة، حيث أحرز سابقا هدفا في شباك فريق كروزيرو، في المواجهة التي جمعتهما بالجولة التاسعة للدوري البرازيلي.
واحتسب الحكم خطأ لمصلحة أتلتيكو مينيرو على بعد 10 ياردات من دائرة المنتصف ليتخذ هالك قرارا بتسديد الكرة باتجاه المرمى مباشرة على الرغم من بُعد المسافة، فأطلق تصويبة صاروخية إلى شباك رافائيل كابرال حارس كروزيرو.
ويقدم هالك مسيرة رائعة مع أتلتيكو مينيرو خلال العام الجاري إذ سجل 21 هدفاً بـ39 مباراة لعبها مع فريقه البرازيلي.
ويلعب هالك في صفوف أتلتيكو مينيرو منذ صيف عام 2021، وفي ذلك الوقت انضم للفريق البرازيلي قادما من "شنغهاي بورت إف سي" الصيني.
وخاض هالك تجربتين في القارة الأوروبية من خلال اللعب بصفوف فريقي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي وبورتو البرتغالي.
وعلى الصعيد الدولي، ارتدى هالك قميص منتخب البرازيل في 49 مباراة دولية زار فيها الشباك 11 مرة وقدّم 7 تمريرات حاسمة.