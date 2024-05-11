لاعبو غرناطة ينظمون ممرا شرفيا لريال مدريد (فيديو)

بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 وخسارة 21 لقاء وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 64.

لم يخسر ريال مدريد أيا من آخر 28 مباراة في الليغا، حيث فاز 22 مرة وتعادل 6، معادلاً أفضل سلسلة خالية من الهزائم في موسم دوري واحد في تاريخه، والتي تم تحقيقها في 1990-1989 تحت قيادة جون توشاك عندما لعب 28 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 7.