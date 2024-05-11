لاعبو غرناطة ينظمون ممرا شرفيا لريال مدريد (فيديو)
حرص لاعبو فريق غرناطة على تنظيم ممر شرفي للاعبي ريال مدريد احتفاء بفوزهم بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي.
ووقف لاعبو غرناطة صفين قبل انطلاق المباراة وقاموا بتحية لاعبي الريال خلال دخولهم للملعب.
ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزًا ثمينا على حساب بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية وتأهله للمباراة النهائية لمواجهة بروسيا دورتموند.
ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 74 هدفًا وتلقي 22 وحسم لقب الليجا رسميًا بفارق 13 نقطة عن نادي جيرونا أقرب منافسيه.
بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 9 وخسارة 21 لقاء وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 64.
لم يخسر ريال مدريد أيا من آخر 28 مباراة في الليغا، حيث فاز 22 مرة وتعادل 6، معادلاً أفضل سلسلة خالية من الهزائم في موسم دوري واحد في تاريخه، والتي تم تحقيقها في 1990-1989 تحت قيادة جون توشاك عندما لعب 28 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 7.