مانشستر يونايتد يصعق ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح بليفربول على ملعب أولد ترافورد بالتغلب عليه 4/3 اليوم الأحد.
وانتهى الشوطان الأصليان على التعادل 2/2، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين حيث حسم مانشستر يونايتد النتيجة لصالحه.
وعلى ملعب أولد ترافورد وضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل أليكسيس ماك أليستر لليفربول في الدقيقة 45، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من داروين نونيز.
قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 45+2، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من حارس مانشستر يونايتد أندري أونانا
وتعادل أنتوني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، بهدف رائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
واستمرت الإثارة بعدما سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد السادس في المباراة في الدقيقة 112، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سكوت ماكتومناي.
ووقع اماد ديالو هدف فوز مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من المباراة.
وتأهلت أندية كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي وتشيلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويلتقي مانشستر يونايتد وليفربول مجددا على ملعب أنفيلد يوم 7 أبريل المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين أن آرسنال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا، مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد، وثمانية ألقاب لكل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام.
ويملك مانشستر سيتي سبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.