مانشستر يونايتد يصعق ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح بليفربول على ملعب أولد ترافورد بالتغلب عليه 4/3 اليوم الأحد.

وانتهى الشوطان الأصليان على التعادل 2/2، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين حيث حسم مانشستر يونايتد النتيجة لصالحه.

وعلى ملعب أولد ترافورد وضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.