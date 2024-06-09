صديق ميسي يقود قائمة أوروغواي في كوبا أمريكا 2024
أعلن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، قائمة من 26 لاعبا لتمثيل "السيليستي" في بطولة كوبا أمريكا 2024 ، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وشهدت قائمة منتخب أوروغواي دعوة المهاجم لويس سواريز، نجم برشلونة السابق، وأحد الهدافين التاريخيين للمنتخب الأزرق السماوي.
ويلعب سواريز (37 عاما) حاليا في إنتر ميامي الأمريكي بصحبة صديقه الشخصي وزميله السابق في الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.
وبجانب المخضرم سواريز، سيكون نجم نادي ريال مدريد فيدي فاليردي، ومدافع برشلونة رونالدو أراوخو، ومانويل أوغارتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، وداروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة التي ستخوض كوبا أمريكا بحثا عن اللقب السادس عشر في المسابقة القارية والأول منذ 2011.
كما تمت دعوة 4 لاعبين من فلامينغو البرازيلي وهم ماتياس فينا وجيليرمو فاريلا ونيكولاس دي لا كروز وجيورجان دي أراسكايتا.
وضمت قائمة أوروغواي اللاعبين الآتي ذكرهم:
حراسة المرمى: سيرخيو روشيت (إنترناسيونال البرازيلي) – سانتياغو ميلي (أتليتكو جونيور الكولومبي) – فرانكو (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
خط الدفاع: رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني) – خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني) – سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي) - نيكولا ماريشال (دينامو موسكو الروسي) – ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) – لوكاس أولزا (كراسنودار) – ماتياس فينا (فلامينغو البرازيلي) – جيليرمو فاريلا (فلامينغو البرازيلي) ناتيهان نانديز (كالياري الإيطالي)
الوسط: مانويل أوغارتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رودريغو بنتانكور (توتنام الإنجليزي) – فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – إيميليانو مارتينيز – نيكولاس دي لا كروز (فلامينغو البرازيلي) – جيورجان دي أراسكايتا (فلامينغو البرازيلي) – أجوستين كانوبيو (أتليتكو باراناينسي البرازيلي) – براين رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) – براين أوكامبو (قادش الإسباني)
الهجوم: فاكوندو بيلستيري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ماكسيمليانو أراوخو (تولوكا المكسيكي) - كريستيان أوليفيرا (لوس أنجلوس الأمريكي) – داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي) – لويس سواريز (إنتر ميامي الأمريكي).
ويلعب منتخب أوروغواي الدور الأول من كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثالثة مع المستضيف منتخب الولايات المتحدة وبوليفيا وبنما.