صديق ميسي يقود قائمة أوروغواي في كوبا أمريكا 2024

أعلن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، قائمة من 26 لاعبا لتمثيل "السيليستي" في بطولة كوبا أمريكا 2024 ، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وشهدت قائمة منتخب أوروغواي دعوة المهاجم لويس سواريز، نجم برشلونة السابق، وأحد الهدافين التاريخيين للمنتخب الأزرق السماوي.

ويلعب سواريز (37 عاما) حاليا في إنتر ميامي الأمريكي بصحبة صديقه الشخصي وزميله السابق في الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

وبجانب المخضرم سواريز، سيكون نجم نادي ريال مدريد فيدي فاليردي، ومدافع برشلونة رونالدو أراوخو، ومانويل أوغارتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، وداروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة التي ستخوض كوبا أمريكا بحثا عن اللقب السادس عشر في المسابقة القارية والأول منذ 2011.

كما تمت دعوة 4 لاعبين من فلامينغو البرازيلي وهم ماتياس فينا وجيليرمو فاريلا ونيكولاس دي لا كروز وجيورجان دي أراسكايتا.

وضمت قائمة أوروغواي اللاعبين الآتي ذكرهم:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت (إنترناسيونال البرازيلي) – سانتياغو ميلي (أتليتكو جونيور الكولومبي) – فرانكو (سبورتنج لشبونة البرتغالي)