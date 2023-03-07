تقرير: زاها يرغب في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر
كشفت شبكة "digisport" الرومانية، عن موقف الإيفواري ويلفريد زاها لاعب نادى كريستال بالاس الإنجليزي من العروض المقدمة له أخيرًا، ومن بينها عرض النصر السعودي.
وقالت الشبكة إن نادي النصر تَواصل مع ويلفريد زاها إذ أبدى النادي السعودي اهتمامه بالتوقيع معه.
وحسب التقرير، يرغب زاها في اللعب بجانب كريستيانو رونالدو في نادي النصر.
وأشارت الشبكة الرومانية إلى أنه بالرغم من رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع زاها، فإن اللاعب يرغب في تأمين مستقبله بعقد مالي ضخم وهو ما تأكد أنه سيتوفر له خاصة عندما علم مقدار ما يكسبه رونالدو في السعودية.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أندية النصر والهلال والاتحاد مهتمة بالتعاقد مع زاها الصيف المقبل، غذ سيصبح اللاعب فى حال انتقاله إلى دوري روشن، ثاني أهم لاعب في السعودية بعد كريستيانو رونالدو.
ويلعب ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عامًا، لنادى كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2004، كما خاض تجربة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2013 لموسمين، إلا أنه لم ينجح.
وأعير اللاعب الإيفواري خلال هذه الفترة إلى كريستال بالاس ناديه الأصلي في 2013، ثم كارديف سيتي في 2014، ثم عاد إلى كريستال بالاس مرة أخرى.
ولعب زاها هذا الموسم مع كريستال بالاس 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وأسهم في صناعة هدفين آخرين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 32 مليون يورو.
ويستعد النصر لمباراة الاتحاد، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودى للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.