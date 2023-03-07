تقرير: زاها يرغب في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر

وأشارت الشبكة الرومانية إلى أنه بالرغم من رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع زاها، فإن اللاعب يرغب في تأمين مستقبله بعقد مالي ضخم وهو ما تأكد أنه سيتوفر له خاصة عندما علم مقدار ما يكسبه رونالدو في السعودية.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أندية النصر والهلال والاتحاد مهتمة بالتعاقد مع زاها الصيف المقبل، غذ سيصبح اللاعب فى حال انتقاله إلى دوري روشن، ثاني أهم لاعب في السعودية بعد كريستيانو رونالدو.

ويلعب ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عامًا، لنادى كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2004، كما خاض تجربة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2013 لموسمين، إلا أنه لم ينجح.

وأعير اللاعب الإيفواري خلال هذه الفترة إلى كريستال بالاس ناديه الأصلي في 2013، ثم كارديف سيتي في 2014، ثم عاد إلى كريستال بالاس مرة أخرى.